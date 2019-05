Gli Alcuni tornano in scena a Miane: teatro per i più piccoli

Parte da Combai (Miane), domenica 12 maggio alle ore 15.30, l’edizione 2019 “Paesi, Storie e Bambini”: il percorso teatrale, ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici della provincia di Treviso.

Il cartellone parte a maggio per terminare a settembre portando in 12 luoghi differenti un totale di 15 spettacoli teatrali per famiglie. Sui palcoscenici dei vari comuni, le nostre compagnie daranno vita ad una sorta di variopinto festival fatto di sirenette, dinosauri, giardini stregati, magie, personaggi fantastici e ambientazioni variopinte. Come da consolidata tradizione, Gli Alcuni coinvolgeranno il pubblico rendendolo continuamente complice della narrazione e protagonista attivo del racconto. I bambini potranno collezionare e accumulare i timbri che le compagnie faranno alla fine di ogni spettacolo nella tessera della rassegna per ottenere sconti e regali. Primo appuntamento domenica 12 maggio con “Il Coniglio Cilindro e la spada nella roccia”. La festa “È Verdisio” organizzata dalla Pro Loco di Combai ospiterà il primo appuntamento della rassegna, domenica 12 maggio alle ore 15.30, che vede in scena Polpetta & Caramella (le attrici Laura Feltrin e Margherita Re) con lo spettacolo “Il Coniglio Cilindro e la spada nella roccia” di regia di Davide Stefanato. Una divertente rilettura di una delle più famose leggende epico-cavalleresche che suggestionerà i bambini tra storia e magia, e nello stesso tempo consentirà loro di vivere un’avventura coinvolgente che vede in azione anche Maga Cornacchia. Il ritrovo per il pubblico sarà in Piazza Brunelli entro le 15.30, seguirà il trasferimento in località Campagna del prete dove ci sarà lo spettacolo e una merenda per tutti i bambini. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’ex Maglifico Gabriel

LO SPETTACOLO

La storia della “Spada nella roccia” viene reinterpretata da Polpetta e Caramella, insieme ai Cuccioli. Le due attrici stanno raccontando ai bambini la famosa fiaba, quando a un certo punto fanno irruzione in scena i sei Cuccioli, che decidono di reinterpretarla a modo loro.

Il coniglio Cilindro, essendo azzurro, vuole fare il re, cioè Artù: i suoi piani sono però rovinati ben presto da una cattivissima Maga del Cappello, che ruba la spada e – non contenta! – ruba anche la roccia in cui era conficcata. Per fortuna interviene Mago Merlino che aiuterà Cilindro-Artù e gli altri Cuccioli, e ovviamente anche i bambini in sala, nella ricerca degli indizi disseminati per ogni dove, che consentiranno di ritrovare la roccia e la spada rubata. Nello spettacolo c’è tanta musica e belle canzoni da ripetere insieme, e non mancano divertenti battibecchi tra le due protagoniste: Caramella, che si contraddistingue per la sua simpatica goffaggine, e Polpetta, che non lesina rimproveri nei suoi confronti e anche nei confronti dei Cuccioli, quando le sembra che non stiano rigando dritto.

INFORMAZIONI E COSTI

Ingresso a offerta libera |in caso di maltempo lo spettacolo sarà presso EX MAGLIFICIO GABRIEL Miane | Informazioni allo 0422.421142 e distribuzione2@alcuni.it oppure presso l’Ufficio Cultura del comune dello spettacolo.