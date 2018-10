Gioco d'azzardo: a Oderzo va in scena "Gran Casinò"

Giovedì 18 ottobre, alle ore 21, l’aula magna “Amalteo” di Piazzale Europa ospiterà la compagnia itineraria Teatro con lo spettacolo “Gran casinò – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”, manifesto di teatro civile contro il gioco d’azzardo ed i suoi altissimi costi sociali, pagati inevitabilmente dalle fasce più deboli dei cittadini, non esclusi i minori.

Con la regia di Gilberto Colla, Fabrizio De Giovanni – che per anni ha collaborato e preso parte alle produzioni teatrali di Dario Fo e Franca Rame - si esibirà in un potente monologo contro il business dell’azzardo legale e contro gli effetti devastanti di un’offerta di gioco sempre più massiccia, aggressiva e capillare, estesa ormai dalle grandi città ai piccoli centri di provincia: basti pensare che nel 2017 ogni cittadino italiano ha speso mediamente in lotterie, sale slot e scommesse 1.500 euro a testa. L’evento teatrale ad ingresso libero - fortemente voluto dalle amministrazioni comunali di Oderzo e Fontanelle che hanno co-organizzato la serata - rappresenta un momento di riflessione e presa di coscienza anche sul tema della ludopatia affrontata dal punto di vista sanitario, a margine dello spettacolo, grazie all'intervento del dottor Vincenzo Rescigno e dalla dottoressa Maria Antonietta Giacomin del Ser.D dell’azienda Ulss 2. Le amministrazioni comunali di Oderzo e Fontanelle invitano tutta la cittadinanza ad un evento - che è stato ospitato anche alla Camera dei Deputati - che, pur nella forma leggera dello spettacolo, rappresenta un grido di denuncia, serio e circostanziato, contro la deriva del gioco d’azzardo e delle sue inevitabili implicazioni sociali, anche in termini di criminalità e malaffare.