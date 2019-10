Halloween al Teatro Sant'Anna con Fata Corolla e Fata Valeriana

Giovedì 31 ottobre il Teatro Sant’Anna, trasformato per l’occasione in un luogo molto spaventoso, e con gli animatori del truccabimbi disponibili a partire dalle 20, ospita la grande Festa di Halloween e lo spettacolo “Il giardino stregato di Maga Cornacchia” alle 20,30. Ci sono ancora posti disponibili.

Nel pomeriggio, dalle 17.30, gli animatori del Parco degli Alberi Parlanti propongono la versione by night del percorso Le macchine di Leo da Vinci facendo divertire i piccoli investigatori a risolvere il caso: “alla ricerca della chiave d'oro”. Il percorso in questa versione notturna, è stato presentato per la prima volta per Halloween 2019 ottenendo un grande successo. L’evento al Parco è già tutto esaurito dato ci sono già oltre 200 prenotazioni, per tutta la serata. Giovedì 31 ottobre ore 20,30: “Il giardino stregato di Maga Cornacchia” con Fata Corolla e Fata Valeriana

LO SPETTACOLO

Fata Corolla e Fata Valeriana entrano per errore in una fiaba: qui sono rapite da Maga Cornacchia e vengono imprigionate all'interno di un castello stregato. A partire da questo momento saranno loro, aiutate dai bambini del pubblico, a dover reinventare la fiaba e trovare il modo per uscire dalla loro prigione. Per fortuna all'interno del castello c'è un misterioso giardino ricco di sorprese e meraviglie, abitato da personaggi a dir poco stravaganti. È certo che le due amiche, anche se hanno perso momentaneamente i loro poteri di fate, riusciranno nell'impresa, utilizzando la “magia” che tutti abbiamo in dono: la fantasia e la creatività… ma Maga Cornacchia si limiterà a starsene a guardare? Domenica 3 novembre la rassegna “Una fetta di teatro” continua con Polpetta & Caramella a Teatro con lo spettacolo “I musicanti di Brema”.

BIGLIETTERIA & COSTI

Ingresso 5,50 euro – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma). I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.