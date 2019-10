I Papu vanno in scena a Ponte di Piave, l'incasso devoluto in beneficenza

Si ride, ma per una causa seria, sabato sera 26 ottobre dalle 20,45 al Palazzetto dello sport di Ponte di Piave. Sarà infatti di scena il famoso duo comico "I Papu" nell'interpretazione dello spettacolo "A che punto è rotta?", descrizione deformata di una società, la nostra, abituata a prendersi un po’ troppo sul serio, immersa nelle convenzioni e perennemente ondeggiante tra rimpianto e preoccupazione.

Uno specchio ridondante con l’ambizione di mostrare la realtà in modo divergente, ironico e distaccato, per far stare gli spettatori, almeno per una sera, un pochino più sereni. L'evento è organizzato dall'Associazione Lesioni Spinali La colonna Onlus in collaborazione con la Pro Loco di Ponte di Piave ed il Comitato Melograno, ed ha il patrocinio dei comuni di Ponte di Piave, Oderzo e Salgareda. Il netto ricavo verrà devoluto all'associazione La Colonna Onlus che dal 2001 opera nel campo sociale ed in special modo della disabilità finanziando progetti di ricerca scientifica per la cura delle lesioni midollari, interventi di abbattimento barriere architettoniche, donazione di apparecchiature elettromedicali e pubblicazioni scientifiche e/o culturali.