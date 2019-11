La leggenda di Natale 2019: spettacolo itinerante gratuito per bambini

“La leggenda di Natale 2019”: il grande evento con i Mini Cuccioli e Leo da Vinci, insieme a Treviso per fare gli auguri ai bambini sabato 21 e domenica 22 dicembre.



I Mini Cuccioli e Leo da Vinci, notissimi protagonisti delle serie cartoon ideate da Sergio e Francesco Manfio, insieme al Capi, all’Assistente e agli altri attori de Gli Alcuni, saranno insieme sul palco per il più atteso evento natalizio dedicato ai più piccoli e per scambiarsi gli auguri di Natale. Un evento che vuole regalare un momento di magia e divertimento ai bambini ma che permetterà anche la trasmissioni di piccoli buone pratiche da tenere nei confronti dell'ambiente e del nostro pianeta. Dal palco di Piazza di Signori sabato 21 e domenica 22 dicembre alle 17 prenderà infatti il via la magica avventura della “La leggenda di Natale”, per la regia di Sergio Manfio. Un suggestivo spettacolo itinerante che porterà grandi e piccini ad attraversare le piazze principali della città, in compagnia de Gli Alcuni e delle grandi mascotte del cartoon, accompagnati da tanta musica, proiezioni su grande schermo, indovinelli e danze da ripetere tutti insieme. Anche per questa IX edizione dello spettacolo di Natale che Gruppo Alcuni dedica ai bambini la città si trasformerà in uno straordinario teatro all’aperto che accoglierà i giovani spettatori nei suoi luoghi più incantevoli.

Partenza, come consuetudine, da Piazza dei Signori, dove la terribile Maga Cornacchia svelerà il suo piano malvagio: realizzare una delle sue potenti stregonerie per rovinare, e addirittura cancellare, le feste natalizie. Quest’anno, per essere sicura di portare a termine il suo piano, si farà aiutare da due potenti streghe cattive. Possiamo permetterlo? Assolutamente no! E allora tutti i bambini dovranno darsi da fare per aiutare i protagonisti dello spettacolo a trovare il contro-incantesimo. A questo punto i giovani spettatori, guidati dal Capi e dall’Assistente, si scateneranno per le vie di Treviso alla ricerca dei tre elementi del controincantesimo. In ogni tappa i bambini troveranno ad aiutarli gli attori de Gli Alcuni e i famosissimi personaggi dei cartoni animati di Gruppo Alcuni: Leo da Vinci (reduce dal successo planetario del film e ora in onda su Rai Gulp) e i Mini Cuccioli (il cartoon più seguito su Rai YoYo). Al termine del suggestivo spettacolo itinerante, tutti torneranno di nuovo in Piazza dei Signori per gettare gli elementi magici in un enorme pentolone. Siamo sicuri che anche quest’anno i bambini di Treviso salveranno il Natale. Un grande evento gratuito ideato da Gruppo Alcuni e realizzato per il programma Natale a Treviso 2019 organizzato dall’Amministrazione Comunale; una nuova proposta del progetto TVlovesME, per lo sviluppo di una città e un territorio “a misura di bambino”. Partecipare è semplicissimo! Basta presentarsi in Piazza dei Signori prima dello spettacolo sabato 21 e domenica 22 dicembre.