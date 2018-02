Ponzano Veneto punta tutto sul teatro: in città anche il nuovo show di Leonardo Manera

PONZANO VENETO Si aprirà domenica 18 febbraio l’ottava edizione della rassegna “Spettacoli per Voi”, promossa ed organizzata, con il patrocinio ed il contributo del comune di Ponzano Veneto, da: AVIS, Auser “Il Chicco di Grano”, El Larin Club socio-culturale e ricreativo, Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano.

Alle ore 17,00, all’Oratorio Don Bosco della Parrocchia di Ponzano Veneto, il teatro d’arte “La Rinascita” di Paese, con la regia di Renzo Santolin metterà in scena la commedia di Luigi Pirandello: “Pensaci Giacomino”. Lo spettacolo, ad ingresso libero, è realizzato a cura della Sezione AVIS di Ponzano Veneto. Prossimo appuntamento sabato 4 marzo, ore 20,45, al Palazzetto Parrocchiale di Paderno, ritorna il Processo e Rogo dea Vecia, spettacolo amatoriale di satira locale, realizzato da Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano e Club El Larin. Sempre al Palazzetto Parrocchiale di Paderno, venerdì 9 marzo, ore 20,45, la locale sezione dell’associazione Auser “Il Chicco di Grano promuove: “Mosaikoriente”, viaggio nella cultura orientale attraverso la danza. La rassegna terminerà sabato 24 marzo, inizio dello spettacolo ore 21,15, al Palazzetto della Parrocchia di Paderno di Ponzano Veneto in cui Leonardo Manera porterà in scena, unica data invernale nel Veneto orientale, “Italian Beauty”, show con cui il noto comico milanese indaga con sottile umorismo i paradossi di un Paese pieno di contraddizioni.