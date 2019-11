Al Teatro del Pane lo spettacolo dedicato a Liliana Segre

La storia di Liliana Segre, deportata ad Auschwitz all’età di tredici anni e liberata dopo un anno e mezzo di prigionia, oggi Senatrice della Repubblica e testimone della Shoah, è raccontata da Margherita Mannino attraverso un monologo pensato in modo specifico per un pubblico di ragazzi tra i dodici e i sedici anni. Al Teatro del Pane di Villorba, domenica 1 dicembre arriva lo spettacolo: "Fino a quando la mia stella brillerà" con Margherita Mannino per la regia di Lorenzo Maragoni.

Basato sul libro di Daniela Palumbo e Liliana Segre, lo spettacolo scritto da Daniela Palumbo utilizza – come il romanzo – un linguaggio, immagini e descrizioni di pensieri e sensazioni filtrati dallo sguardo di Liliana giovane ragazza: come si può raccontare l’orrore della Shoah a dei ragazzi e ragazze di dodici, tredici, quattordici anni? Ma ancora: come può essere che ragazzi e ragazze di quell'età quell'orrore lo abbiano vissuto? Le due domande si intrecciano nel corpo dell’attrice, in parte narratrice e commentatrice della storia di vita di Liliana, in parte, a tratti, ospite discreta della sua persona, per attivare in forma doppia (dalla testimone all'attrice, dall'attrice al pubblico) il dispositivo più potente del teatro: l’immedesimazione.

