"Madri o no?": lo spettacolo teatrale dedicato alle donne arriva a Villa Fiorita

MONASTIER Molte volte si sente parlare delle donne solo per quel che riguarda la violenza che viene arrecata loro. E’ giusto porre l'attenzione su argomenti così delicati e sensibili. Ma è anche giusto parlare delle donne per la loro bellezza. La bellezza del loro essere donna del loro essere madre. A volte anche del loro non voler essere madre o del non poter essere madre. A pochi giorni dall’8 marzo, viene riproposto giovedì 22 febbraio a Villa Fiorita Monastier “Madri o no?” Una seconda opportunità per assistere ad uno spettacolo che lo scorso 28 ottobre, all’ Auditorium Stefanini di Treviso, aveva registrato il tutto esaurito.

Uno spettacolo che vuole mettere in luce la donna da punti di vista diversi: l’età; l’estrazione sociale; la donna con prospettive e opinioni diverse sull’essere madre oggi. Con la sapiente regia di Davide Stefanato, conosciuto anche per il suo ultimo lavoro al cinema con il cartone “Leo da Vinci”, verranno affrontate tematiche delicate quali l'aborto, la maternità surrogata o l'essere child free. Verranno raccontate con un linguaggio contemporaneo, a tratti frizzante, nel quale parole, danza e musica si fondono e fanno emergere un messaggio da cui non traspare alcun giudizio o cambio di opinione ma la semplice volontà di comprensione di scelte e percorsi di vita diversi dai propri.

Un'ora e 20 minuti di spettacolo suddiviso in tre sketch con tre ambientazioni differenti e tre dialoghi ambientati tra il volteggiare leggiadro di una ballerina, Sara Mardegan (campionessa che ha partecipato a Ballando con le Stelle su Rai 1), e i monologhi delle attrici Linda Collini e Laura Feltrin. Linda Collini, trevigiana d’adozione, nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Cecilia Castelli della soap opera “CentoVetrine” e Laura Feltrin attrice insegnante di teatro e molto conosciuta per il suo impegno di artista di teatro per ragazzi ed in particolare per l’interpretazione di testi teatrali di impegno sociale. Lo spettacolo sarà a pagamento, 20 euro il costo del biglietto. Per prenotazioni: visitare il sito www.profilo11.it o scrivere una mail all'indirizzo eventi@villafiorita.it o telefonare al numero 0422.896311.

Qui sotto invece l'intervista rilasciata dall'attrice Linda Collini



Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati