A Mogliano arriva "W le donne", lo spettacolo di Riccardo Rossi

Venerdì 23 novembre alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2018-2019 prosegue con il ritorno di un amatissimo personaggio televisivo e teatrale, Riccardo Rossi, in scena con il suo ultimo spettacolo, W le donne. Con la consueta ironia, l’attore romano porta sul palco tutte le donne con cui gli uomini si devono inevitabilmente imbattere nel corso della loro vita, dall’ostetrica, alla tata, alla maestra, alla moglie, alla suocera - con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta...”.

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. La mamma? No, l’ostetrica. Quella che ci schiaffeggia, “ma per il nostro bene”. Crescendo iniziano le scuole e nessuno, per quanto smemorato possa essere o diventare, si è mai dimenticato il nome della maestra delle elementari. Si continua ad avanzare nel tempo, si esamina la naturale gelosia per la sorella più piccola, l'avversione per la suocera e si ride del padre che spia i primi appuntamenti della figlia, sbirciando dalla finestra e studiando il mezzo di trasporto del fidanzatino di turno. Il viaggio tra le donne è anche musicale, si ascolta il frammento di "Una donna per amico" di Lucio Battisti: “Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico”. La carrellata di figure femminili arriva alla moglie, e si conclude con la mamma. Il pubblico costantemente, perfettamente tenuto per mano, esplora con Rossi tutte le tappe di vita, unite dallo stesso filo conduttore: la duttilità della donna, che pur restando fedele alla propria personalità, cambia sempre, a seconda del ruolo che riveste. Se è dunque vero che il mondo ha bisogno delle donne, “le donne hanno bisogno di una sola cosa: rispetto”. E su questa ultima affermazione, l'applauso non può mai mancare.

BIGLIETTI

20,00 € intero | 18,00 € ridotto

ACQUISTO E PREVENDITE

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

e online su www.cinemabusan.it