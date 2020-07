Parcoscenico 2020, arrivano Paolo Piludu e Giacomo Rossetto

Giovedì 16 luglio doppio appuntamento con la rassegna di Oderzo Cultura. Alle ore 18 l'attore clown Paolo Piludu, laureato in storia e diplomato presso il Noveau Clown Institute di Barcellona, anima il parco con lo spettacolo “Olè”: poche parole, molta musica, abilità di giocoleria ed equilibri di un clown, il tutto per coinvolgere il pubblico in un grande olè!

Alle ore 21, sempre nel parco di Palazzo Foscolo, Giacomo Rossetto porta in scena “La valigia dell’attore”, accompagnato dalle musiche dal vivo di “Akusma Acoustic Duo”: in epoca di crisi, dove tutto sembra nero, dove si è sempre presi dai mille problemi di ogni giorno, servono dei momenti di pura distrazione. A questa esigenza risponde questo recital comico vietato ai deboli di cuore. Un attore. Un musicista. Una valigia. Basta questo: la valigia si apre ed escono cappelli, vestiti, accessori, oggetti che prendono vita trasportando lo spettatore in un viaggio esilarante, alla riscoperta dei grandi autori che hanno fatto la storia della comicità. Paolo Piludu e Giacomo Rossetto sostituiscono gli spettacoli de “Il Carrozzone degli artisti”, Compagnia composta anche da ragazzi con disabilità che, vista l'attuale situazione, non può essere ad Oderzo per la giornata in programma.