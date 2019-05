“Parole di guerra”: appuntamento con la storia al teatro Eden

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà lo spettacolo “Parole di guerra” in scena lunedì 13 maggio, ore 20,45 al Teatro Eden di Treviso, a concludere il percorso di approfondimento sugli eventi della Prima Guerra Mondiale, che ha impegnato gli studenti della Scuola Media Augusto Serena durante l’anno scolastico.