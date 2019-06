Peppe Servillo in scena a Mogliano Veneto con "L'Histoire du soldat"

Peppe Servillo, fratello del celebre Toni, porta il suo nuovo spettacolo teatrale in provincia di Treviso per una serata di grandi emozioni. Nell'anno finale della Grande Guerra, esule in Svizzera dopo la confisca di tutti i suoi beni a causa della rivoluzione russa, privo di ogni mezzo di sostentamento, Igor Stravinsky, ispirandosi alle fiabe russe di Afanasiev, compose Histoire du soldat, in collaborazione con lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz, anch'egli profugo.

La vicenda narra di un soldato che, tornato a casa in licenza, viene blandito dal diavolo il quale gli sottrae il violino in cambio di un libro capace di realizzare ogni suo desiderio. In tre giorni tutti i sui sogni si realizzano, ma al risveglio, tornato a casa, si rende conto che sono trascorsi tre anni, sua moglie si è risposata e il suo posto nel focolare domestico è stato rimpiazzato. Produzione e Distribuzione di Reggio Iniziative Culturali S.r.l. Metropolis – Danza Musica Teatro Con il patrocinio della città di Mogliano Veneto.