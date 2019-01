Piccoli attori in scena, una casetta dell'acqua per aiutarli nelle prove

Una casetta dell’acqua per i piccoli attori delle scuole venete. In occasione di "Corti in Cima", il primo e unico festival di corti teatrali in Italia rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, in programma il 2 febbraio presso l'auditorium Dina Orsi di Conegliano (ingresso libero a tutti), Piave Servizi fornirà un distributore d’acqua per i ragazzi, usufruibile fin dal pomeriggio durante lo svolgimento delle prove, al fine di idratare gli studenti e soprattutto limitare l’utilizzo delle bottiglie di plastica.

«Corti in Cima è un appuntamento che permette ai ragazzi di esprimere la loro passione e le loro idee – afferma il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet – e come Piave Servizi vogliamo essere al fianco degli studenti e delle loro famiglie offrendo la «nostra» acqua: economica, perché costa appena 80 centesimi al metro cubo, ma soprattutto sicura ed ecologica grazie agli oltre 1500 controlli di qualità che la nostra azienda effettua durante l’anno». Al festival parteciperanno: il Liceo Classico St. "M. Flaminio" di Vittorio Veneto, l’ISISS "G. Verdi" di Valdobbiadene, il liceo "Duca degli Abruzzi" di Treviso, il liceo "Tito Lucrezio Caro" di Cittadella e l’ITCS Lorgna Pindemonte di Verona che verranno valutati da una da una giuria tecnica formata da Arianna Capiotto, Simone Carnielli, Carlo De Poi, Antonio Dei Rossi, Grazia Lanaia, Massimo Meneghini e Simona Piselli.