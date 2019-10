"Ridere a teatro": svelata la 18esima edizione

Inizierà sabato 5 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro Duse di Asolo la tradizionale rassegna di teatro amatoriale "Ridere a teatro", giunta alla 18° edizione. L’appuntamento di quest’anno, sempre sotto la direzione artistica della Compagnia teatrale asolana AsoloTeatro, e sotto il patrocinio del Comune di Asolo, si svilupperà in cinque serate che vedranno in scena altrettanti gruppi amatoriali di ottimo livello.

Il programma è particolarmente nutrito e curato, e promette spettacoli originali all’insegna del divertimento, come tradizione della rassegna che ha dimostrato di poter contare su di un pubblico numeroso e consolidato. Per migliorare gli aspetti organizzativi, AsoloTeatro ha promosso la vendita di abbonamenti per l’intera rassegna, del costo di 37.5 euro se interi o 30 euro se ridotti, che si potranno acquistare giovedì 3 ottobre dalle 17.30 alle 19 presso la sede di AsoloTeatro a Casella d’Asolo, in via Monache 1/a. Ogni venerdì precedente ciascuno spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso in prevendita, presso la stessa sede, sempre dalle 17.30 alle 19.

Il programma

SABATO 5 OTTOBRE 2019 , ore 21

“1 - X - 2”

COMPAGNIA "Amici di Cesco" di San Donà di Piave

Commedia di Oscar Wulten - Regia di Giuliano Bozzo



SABATO 12 OTTOBRE 2019 , ore 21

“DUE SCAPOLI E UNA BIONDA”

COMPAGNIA "TEATRO DEI CURIOSI" di Vigonza

Commedia di Neil Simon - Regia di Gianni Mazzucato e Andrea Masiero



SABATO 19 OTTOBRE 2019 , ore 21

“CANTIERE A LUCI ROSSE”

COMPAGNIA "TEATRO DELL'ATTORCHIO"

Commedia di Igino Dalle Vedove - Regia di Ermanno Rigattieri



SABATO 26 OTTOBRE 2019 , ore 21

“REGALO DI NOZZE”

COMPAGNIA "CAMERINI CON VISTA" di Padova

Commedia di Alfredo Testoni - Regia di Pierluigi Longo



SABATO 2 NOVEMBRE 2019 , ore 21

“IL COLPO DELLA STREGA"

COMPAGNIA "NUGAE TEATRALI" di Treviso

Commedia di J.Graham - Regia di Alessio Boschini



Per informazioni: https://www.asoloteatro.it oppure telefono 346 0254074 oppure segreteria@asoloteatro.it