Coronavirus: Teatro Sant'Anna e Parco degli alberi parlanti chiusi fino al 1 marzo

A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Veneto sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, informiamo i gentili spettatori che le attività del Teatro Sant’Anna e del Parco degli alberi parlanti saranno sospese fino al 1° marzo compreso.

Vengono quindi annullati i seguenti appuntamenti: “A colazione con i MiniCuccioli”, i percorsi guidati previsti al Parco degli Alberi Parlanti per le vacanze di carnevale e per il weekend 29/02-1/03 e lo spettacolo teatrale “Le quattro stagioni” al Teatro Sant’Anna. Per coloro che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo “Le quattro stagioni – la musica di Vivaldi con attori, orchestra e acrobati” è previsto un rimborso, consegnando il/i biglietto/i presso il Teatro quanto prima. Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni.