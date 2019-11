"La scuola delle mogli" va in scena per la rassegna "Un palco a Santa Bona"

Sabato 16 novembre alle 21 nella terza serata della rassegna “Un palco a Santa Bona”, la compagnia Streben Teatro presenterà la commedia di Molière “la scuola delle mogli”, per la regia di Sebastiano Boschiero.

L'aristocratico Arnolfo, vorrebbe avere per moglie una donna “tutta casa e cucito”, isolata ed estranea ai pettegolezzi della città, per non incorrere nel rischio di venir tradito. La soluzione può essere soltanto quella di crescere una bambina, Agnese, nata in campagna ed accudita per 18 anni da una povera contadina. Arnolfo, pertanto, mette in atto il suo piano rinchiudendo la bambina nella sua villa di campagna, fino al momento in cui saranno celebrate le nozze con l’ingenua fanciulla. Da questo il momento, prende il via la commedia degli equivoci. Il giovane Orazio, che vedendo Agnese se ne innamora chiede aiuto allo stesso Arnolfo per realizzare il suo sogno.



Per informazioni: www.lacompagniadeipapa.it