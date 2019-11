Sei un mito, la mitologia raccontata ai bambini al Teatro Sant'Anna

Al teatro Alcuni Sant’Anna domenica 24 novembre alle 16.30 andrà in scena “Sei un mito” per la rassegna “Una Fetta di Teatro”. Sul palco la compagnia umbra Tieffeu Teatro, che presenta il nuovo spettacolo scritto e diretto da Mario Mirabassi con in scena Claudio Massimo Paternò e Maurizio Modesti.

Lo spettacolo nasce da una scommessa: raccontare ai ragazzi la Mitologia classica, come se fosse una fiaba; in fondo l’origine della Fiaba risiede nel Mito. La trama e i contesti in cui si svolgono le storie, sono possibili, non di fantasia, sono in perenne equilibrio tra realtà e invenzione tra presente e passato. Offrono spunti e fascinazioni a chiunque, soprattutto a chi riesce ad entrare in quei mondi lontani vivendoli in prima persona come se fosse il “Suo” presente. L’Eroe è il vero protagonista di queste vicende avventurose, l’Eroe mitologico come se vivesse oggi. La società attuale è piena di modelli di eroi e supereroi, molto diversi da quelli delle società antiche, sono vendicatori e dotati di superpoteri, vagamente altruistici e con un aspetto non umano. Noi raccontiamo di Eroi che sono uomini, anche se sono semidei, che si danno un importante compito da svolgere rappresentando modelli etici condivisibili in ogni tempo. Sono uomini che combattono con le avversità della natura e con il loro destino. Sono uomini che cercano e che si evolvono con le loro esperienze. Sono capaci di rubare il fuoco agli Dei iniziando il futuro dell’umanità e di trovare altri mondi navigando in mari impetuosi (Argonauti), un bisogno inarrestabile che oggi ci porta a scoprire l’universo o semplicemente l’altra sponda del Mediterraneo ma anche sono capaci di condividere ed acquisire altre culture che arricchiscono le loro conoscenze. La cultura ed il pensiero greco sono i fondamenti della formazione dell’Occidente, che oggi vive una profonda crisi, per questo è in atto una massiccia riscoperta di valori, che sembrano antichi ma che costituiscono un modello di riferimento ancora valido per il presente. Noi attraverso il nostra teatro dell’Immaginario proponiamo in forma semplice ed accessibile ai ragazzi storie che sicuramente li affascineranno e forse attraverso la meraviglia che solo il teatro sa generare li faranno riflettere.

E’ uno spettacolo di grandi dimensioni da palcoscenico che continua la esperienza positiva di Pi…PI…Pinocchio, propone figure di diverse grandezze, in un continuo susseguirsi di azioni sceniche di grande effetto, ed attori, che agiscono in simbiosi con le figure interpretando anche ruoli propriamente teatrali. Le Figure, alte un metro, incarnano i più noti eroi: Prometeo, Perseo, Teseo, Icaro ed altri, sono animate parzialmente a vista ed agiscono talvolta con altre figure di grandi dimensioni, quali il gigante Polifemo, Medusa e le Gorgone , il Minotauro, draghi e serpenti marini. Il tutto in un contesto scenografico ricco di suggestioni prodotte da una macchina teatrale in continua trasformazione e da immagini proiettate che ricreano i luoghi scenici accentuando il loro fascino.



