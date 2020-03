Teatro Stabile del Veneto, 10mila spettatori sul sofà

Più di 10mila visualizzazioni raggiunte in una settimana restando connessi dal sofà di casa propria. È il bilancio dei primi 7 giorni del palinsesto virtuale “Una Stagione sul sofà” lanciato dal Teatro Stabile del Veneto sui propri canali social per intrattenere adulti, bambini e famiglie durante questo periodo di quarantena, che costringe non solo a ridefinire le relazioni interpersonali, ma anche ad immaginare nuove modalità di lavoro e di fruizione del teatro e della cultura.

Se fossimo a teatro sarebbe stato un doppio sold out quello registrato sabato sera dallo spettacolo Don Chisciotte, il primo degli spettacoli della Trilogia dei commedianti di Stivalaccio Teatro, che proseguirà nei prossimi fine settimana con Romeo e Giulietta e Il malato immaginario (tutti registrati prima dell’emergenza Coronavirus). L’alternativa al cinema e al film del sabato sera offerto dalla rubrica “Sabato a teatro” ha tenuti incollati alla piattaforma Youtube dello Stabile oltre 1500 spettatori. Nel palinsesto gli appuntamenti delle “Famiglie connesse” hanno ottenuto oltre 4mila visualizzazioni, una proposta per grandi e piccini che per tre volte alla settimana - il martedì, il giovedì e la domenica alle ore 16.00 e poi sempre in replica alle ore 11.00 del giorno successivo - racconta sui canali social del Teatro Stabile del Veneto fiabe, favole e brevi racconti. I podcast della rubrica “Sogni d’oro” hanno coccolato la buonanotte di oltre 3 mila piccoli ascoltatori, un’occasione ogni sera alle 21 per le mamme e i papà di recuperare momenti ormai quasi perduti l’ascolto di fiabe e favole della tradizione lette da personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Lo spazio degli “Aperitivi letterari” con la lettura in pillole dell’Amore ai tempi del colera da parte degli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza, ha totalizzato oltre 3 mila visualizzazioni, offrendo ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19.00 agli spettatori l’occasione di trascorrere l’aperitivo casalingo di questi giorni in compagnia delle parole dei grandi autori. Grande successo, infine, per il laboratorio “L’ora d’aria” di Mattia Berto, con più di 1000 iscritti al gruppo Facebook e la partecipazione di oltre 200 persone a diretta, che hanno interagito con il regista con domande e curiosità sul mondo del teatro.

I prossimi appuntamenti

MERCOLEDÌ 25 MARZO

- ore 11 replica Famiglie connesse: Giacomino e il fagiolo magico con Susi Danesin

- ore 17 L’ora d’aria in diretta sul gruppo Facebook L’ora d’aria

- ore 19 Aperitivi letterari: L’amore ai tempi del colera Ep 4

- ore 21 Sogni d’oro: Favole al telefono di Gianni Rodari, letto da Caterina Barone

GIOVEDÌ 26 MARZO

- ore 11 replica Aperitivi letterari: L’amore ai tempi del colera Ep 4

- ore 16 Famiglie connesse: Il vecchio, il bambino e l’asino di Matricola Zero

- ore 17 L’ora d’aria in diretta sul gruppo Facebook L’ora d’aria

- ore 21 Sogni d’oro: L’infanzia di Gesù di J. M. Coetzee, letto da Romolo Bugaro

VENERDÌ 27 MARZO

- ore 9 Intimità Ep2

- ore 11 replica Famiglie connesse: Il vecchio, il bambino e l’asino di Matricola Zero

- ore 12 Dentro il teatro, intervista a Giorgio Sangati

- ore 17 L’ora d’aria, in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria

- ore 19 Aperitivi letterari: L’amore ai tempi del colera Ep 5

- ore 21 Sogni d’oro: Chiaro di luna di Ivan Ganchev, letto da Paolo Possamai

SABATO 28 MARZO

- ore 11 replica L’amore ai tempi del colera Ep 5

- ore 20 Sabato a Teatro: Romeo e Giulietta di Stivalaccio Teatro

- ore 21 Sogni d’oro: Il mago della pioggia, fiaba tibetana letta da Giueseppe Emiliani

DOMENICA 29 MARZO

- ore 16 Famiglie connesse con Stivalaccio Teatro

- ore 21 Sogni d’oro: Favole al telefono di Gianni Rodari, letto da Tomaso Carraro