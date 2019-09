Teatro del Pane: presentata la settima stagione

Il Teatro Del Pane, diretto dall’attore e regista Mirko Artuso, è diventato ormai una realtà consolidata grazie alla sua capacità di fondere il grande teatro con il piacere dello stare a tavola e della buona cucina.

Dal 2013 a Villorba il pubblico, di stagione in stagione, ha potuto conoscere e affezionarsi ad uno spazio intimo, in grado di creare un’atmosfera magica, di portare in scena spettacoli teatrali e di offrire un’esperienza culinaria inedita. Continua Artuso: “Molte le novità e altrettante le conferme: dal teatro popolare a Shakespeare, l’opera lirica e il teatro civile, la comicità e le raffinate atmosfere compongono il cartellone di questa nuova stagione. Non bisogna sentirsi adeguati per andarci perché il teatro ci riguarda da vicino parla proprio di noi di come siamo oggi di come eravamo ieri e di come saremo nel prossimo futuro. Non c’è bisogno di vincere nessun imbarazzo per godersi una serata speciale tra buona cucina e spettacoli messi in scena da professionisti che arrivano da tutto il territorio nazionale e non solo. La stagione 2019/2020 sarà arricchita dalla collaborazione con l’Accademia teatrale Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, che porterà al Teatro le migliori produzioni ampliate per l’occasione nella formula cenaspettacolo: un modo per riscoprire i classici di Shakespeare durante una cena ricercata ma dai sapori genuini. Ma anche una produzione Teatro del Pane tutta al femminile, delle incursioni nella musica lirica, il teatro civile contemporaneo, il cinema, i concerti e i laboratori. L’idea di teatro davvero alla portata di tutti non è una frase fatta ma parte integrante della mission del Teatro del Pane: confermata anche per questa edizione la promozione che permetterà a tutti gli spettatori di 18/25 anni di diventare soci dell’associazione gratuitamente e di andare a teatro con 3 euro. Altra formula unica e originale, molto apprezzata, è la “Colazione a teatro”: bambini e genitori vivranno l’esperienza della colazione a teatro, una domenica mattina al mese, seguita da uno spettacolo pensato per il pubblico delle famiglie. Conclude Artuso: “Tante o poche non ci importa: le stagioni del Teatro del Pane sono sette e questo è quanto, il cartellone della prossima stagione è quasi pronto per essere svelato”.

Appuntamento quindi dal 5 ottobre al Teatro Del Pane in via Fontane 91, Villorba.

L’ingresso è riservato ai soci ed è necessario prenotare per partecipare agli eventi.

Il programma del weekend

SABATO 5 OTTOBRE 2019

IL PRANZO DI BABETTE

GIULIANA MUSSO - MIRKO ARTUSO

drammaturgia Francesco Niccolini

Musiche Matteo Artuso

Apertura porte ore 19

Cena-spettacolo ore 20

Contributo cenaspettacolo 50 euro

Ingresso riservato ai soci Acsi.

Liberamente tratto dal racconto di Karen Blixen. Atmosfere sognanti per una cena spettacolo mai vista prima. Un’esperienza di grande suggestione per una cena raffinata ed un racconto teatrale. Gli spettatori attorno ad un tavolo saranno accompagnati da Giuliana Musso e Mirko Artuso alla scoperta delle vicende di Babette e dei sapori della sua meravigliosa cena. Amontillado, Brodo di tartaruga, Blinis demidoff, Veuve cliquot, Cailles en sarcophage, Bourgogne Bouchard, Uva, pesche, fichi freschi sapientemente preparati dallo chef Maurizio Baratto del Teatro del Pane. Info e prenotazioni@teatrodelpane.it oppure chiamando +39 380 3842008.

DOMENICA 6 OTTOBRE

L'INIZIO DELLA COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA TEATRALE LORENZO DA PONTE

con lo spettacolo CYRANO

Apertura porte ore 17

Spettacolo ore 18

Cena ore 20

Contributo cena e spettacolo 35 euro

Contributo solo spettacolo 15 euro

Ingresso riservato ai soci Acsi.

Scritta per l’attore Benoît-Constant Coquelin tra il 1896 e il 1897 da Edmond Rostand, “Cyrano De Bergerac” rappresenta una delle opere tragiche in versi più famose del teatro mondiale, simbolo di una generazione francese e tappa obbligata per ogni attore che voglia mettersi alla prova con un testo di elevata difficoltà ma di cui non si può assolutamente non restarne folgorati. Una storia serrata, romantica, avventurosa, tenera e allo stesso tempo violenta, il cui adattamento si rifà a diverse traduzioni (Giobbe, Cuomo, Lionello, Bigliosi) con l’aggiunta di nuove parti di testo per poter essere rappresentata in 4 attori, in una versione dal ritmo elevato.