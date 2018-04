"Novecento" di Baricco chiude la rassegna teatrale "Echi" a Montebelluna

MONTEBELLUNA La rassegna teatrale “Echi” arriva alla conclusione di questa stagione 2017/2018 con lo spettacolo “Novecento”, monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco, che andrà in scena mercoledì 11 aprile alle ore 21.00 al Teatro R. Binotto di Villa Correr Pisani.

Il monologo proposto a conclusione della IV Rassegna Teatrale di Rete nasce per un attore, Eugenio Allegri, e per un regista, Gabriele Vacis, che insieme ne hanno fatto una rappresentazione teatrale. In scena si narra la singolare vicenda del pianista del piroscafo Virginian, Novecento, trovato in fasce da un marinaio abbandonato vicino ad un pianoforte. Novecento passerà tutta la sua vita all'interno della nave, senza scendere mai, suonando jazz e ascoltando i racconti degli altri viaggiatori, vivendo così, attraverso le loro storie, il mondo che non avrà mai il coraggio di affrontare. Ciò che infatti rende unico Novecento è la sua capacità di leggere le persone, i segni che la gente si porta addosso e che lui cerca di curare attraverso la sua musica. La maestria di Allegri e la sapienza di Vacis portano gli spettatori all'interno del Virginian, passeggeri del piroscafo così come Novecento sarà passeggero del mondo, sospeso oniricamente tra il suo pianoforte ed il mare.In bilico tra una messa in scena ed un racconto da leggere ad alta voce, “Novecento”, secondo il suo stesso autore, rimane “una bella storia, che vale la pena di raccontare”.

Biglietti

Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

In vendita il giorno stesso dello spettacolo dalle 19.30.

Inizio spettacoli ore 21.00.

Info

Biblioteca/Servizio cultura

Largo Dieci Martiri, 1 – 31044 Montebelluna

0423 617424 – 0423 600024

www.bibliotecamontebelluna.it