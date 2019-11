Un palco a Santa Bona: nuovo appuntamento nel fine settimana

Sabato 9 novembre alle 21 alla rassegna teatrale “Un palco a Santa Boma” al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova 116, la Compagnia I Q Mezzi di Spresiano metterà in scena per la prima vota in assoluto: “Parlami d'amore Mariù’”, Scritta e diretta da Roberto Robertino.

Una mattina qualunque, in un condominio qualunque di Milano. Davanti agli occhi sbalorditi di una matura portinaia sfilano gli inquilini dello stabile in un via vai di grettezza e meschinità, uno squallido pianeta velato da una sottilissima ragnatela di compromessi e menzogne. L'esito mortale di un banale incidente, che col passare delle ore non si rivelerà tale, turberà fino a disintegrare questo instabile equilibrio rivelando una inaspettata triste alternativa. Pièce teatrale nata come “Cena con delitto”, nuovo tipo di esperienza teatrale in voga negli anni scorsi, è stata successivamente sviluppata come breve commedia in due atti. Quella di questa sera è la prima assoluta.

Per informazioni consultare il sito www.lacompagniadeipapa.it