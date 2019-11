Un palco a Santa Bona: debutto in scena per La compagnia dei papà

Sabato 23 novembre alle 21 nella quarta serata della rassegna “Un palco a Santa Bona”, la Compagnia dei Papà, padrona di casa del Piccolo Teatro Cordimunda e organizzatrice della rassegna, farà il suo grande ritorno alla ribalta delle scene con la nuovissima e inedita commedia "A ciave del vecio", scritta e diretta da Paolo Massone.

ll Duca Attilio ha il suo bel da fare con tre figli ingrati e una badante fuori standard. Umberto, il primogenito vuole trasformare la casa in un Bed & Breakfast, Riccardo inetto architetto incompetente, spende e spande al gioco e Marisa non vuol più sposare il Conte Lucillo, mandando in fumo l’aspirazione del Duca di salvare il salvabile del suo casato. La badante, dal canto suo, è esasperata dalle intemperanze del vecchio Duca vuole dare le dimissioni. Meno male che ci sono due amici, il Dottor Medici e il Notaio Trafega a sostenere, insieme al bravo maggiordomo Guido, il povero vecchio Duca. Colpi di scena e finale a sorpresa nella nuova commedia della Compagnia dei Papà.

La Compagnia dei Papà consiglia la prenotazione.