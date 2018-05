Sold out per la prima edizione di TEDx Montebelluna - idee in orbita, che si terrà presso Infinite Area, in via San Gaetano a Montebelluna. L’evento si preannuncia, come tutti gli altri Tedx, ad alto impatto economico e sociale. Ci sono ancora pochissimi posti, per gli studenti biglietti al prezzo scontato di 25 euro (50 per il pubblico), pass gratuito solo per giornalisti accreditati, diretta streaming dal sito www.cinemamontebelluna.com.e catering a cura dell’Istituto Maffioli.

Durante la giornata, i 12 speaker coinvolti, in un susseguirsi di talk della durata di circa 45 minuti, dalle ore 10 del mattino fino alle 19, parleranno di innovazione da diversi punti di vista in maniera trasversale: il linguaggio, l’Intelligenza Artificiale, la matematica delle reti, l’illustrazione, lo smart village, i nuovi metodi previsionali, e tanto altro ancora. Sarà una full immersion in un futuro concreto e comprensibile.

Interverranno, tra gli altri, Vera Gheno, sociolinguista che collabora con Accademia della Crusca, l’editore Zanichelli, Daniele Durante, professore di Statistica all’Università Bocconi di Milano e vari professionisti, autorevoli nelle loro specializzazioni. L’evento è senza scopo di lucro e interamente sostenuto dalla vendita dei biglietti e da sponsor locali, sponsor anche Confcommercio.

Il TED (acronimo per Technology, Entertainment, Design) è un'organizzazione no profit americana nata negli Anni Ottanta con l’obiettivo di far circolare le idee interessanti in Italia e nel mondo, mettendo in relazione imprese, organizzazioni e persone, ed ha dato la possibilità di realizzare eventi locali, i TEDx, per trasmettere lo spirito e l’esperienza TED a un pubblico sempre più vasto. Montebelluna entra a pieno titolo nel circuito delle città dei Tedx, ovvero i forum di idee e di incontro costruiti intorno a una comunità e a un territorio interessati alla valorizzazione della Scienza e della vita dell’uomo.

L’evento si terrà nello spazio di Infinite Area: un edificio industriale di 2.500 metri quadri, riqualificato e aperto nel 2015 come spazio per eventi, workshop e coworking. Per acquistare i pochi biglietti rimasti: www.tedxmontebelluna.com, in home page tasto biglietto (verrà emessa fattura).