"Terra scommessa - Frontiere Murate" in Villa Wassermann

Per mare e per frontiere, il viaggio inchiesta in Marocco sulla frontiera di Ceuta, è stata per il Festival una tappa di grande importanza. Proponiamo una serata per conoscere quanto accade sulle rotte della migrazione nel Mediterraneo, per incontrare uno dei testimoni principali della nostra esperienza a Ceuta, e riflettere su possibili alternative percorribili.

INTERVERRANNO

Redouan Mohamed Jalid, attivista di Allarm Phone international Ceuta Spagna e Caterina Bove: ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), curatrice per l’Italia del Rapporto Europeo sull’Asilo - AIDA dal 2016 ad oggi.