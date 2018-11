Terremoti & geologia, cosa sappiamo?

L’associazione culturale e ricreativa Laboratorio Archimede di Zero Branco, con il patrocinio dei comuni di Zero Branco e Quinto di Treviso e degli istituti comprensivi di Zero Branco e Quinto di Treviso, ospiterá lo scienziato Luca Dal Zilio, specializzato nella fisica dei terremoti e nella sismicitá delle catene montuose, per parlarci di questi fenomeni. In particolare, ci dedicherá una serata per approfondire il tema dei terremoti e per rispondere alle nostre curiositá su questa tematica, prima di partire per una nuova ed emozionante avventura lavorativa.



Luca, infatti, dopo la laurea ed il master conseguiti all’universitá di Padova, ha ottenuto una borsa di dottorato presso il Geophysical Fluid Dynamics Group al Swiss Federal Institute of Technology (ETH) situato a Zurigo. A breve, si dirigerá al Californian Institute of Technology (Caltech) che gestisce il Jet Propulsion Laboratory della NASA, per continuare la sua ricerca e, piú precisamente, per studiare la dinamica della rottura che produce un terremoto e i periodi che intercorrono tra un terremoto e l’altro. L’obiettivo é quello di trovare un modello fisico che possa spiegare questo fenomeno.



L’evento si terrá venerdí 30 novembre 2018 presso la Sala Consiliare del comune di Zero Branco alle ore 20:30. La serata prevede una iniziale introduzione alla fisica dei terremoti e successivamente uno spazio dedicato alle domande e alle curiositá dei partecipanti. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto su Eventbrite a questo indirizzo: https://terremotiegeologia.eventbrite.it



Vi aspettiamo numerosi,



Associazione culturale e ricreativa Laboratorio Archimede