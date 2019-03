Guidare una Mustang sulla pista dell'Ippodromo: test-guida aperti ai trevigiani

Domenica 24 marzo i cavalli all’ippodromo di Treviso saranno solo quelli delle automobili Mustang. In collaborazione con Automarca l’impianto del S. Artemio aprirà i cancelli per un evento extra ippico di altissimo livello.

A partire dalle 10 di mattina apertura straordinaria dedicata a tutti gli appassionati di motori, che avranno la possibilità di provare la pista dell’ippodromo guidando una Mustang o una Subaru grazie alla collaborazione della VF Drifting. Un appuntamento dinamico, una giornata dedicata al Drift per affinare le proprie tecniche nel controllo della sbandata. L’occasione giusta per vivere un’esperienza unica con Mustang e con un sacco di cavalli pronta a farvi vivere l’emozione di incredibili derapate sulla pista dell’ippodromo. Automarca si affida ai piloti professionisti della VF Drifting per un divertimento in totale sicurezza. Nel corso della mattinata ci sarà anche la consegna di 3 nuovi bolidi a 3 neo proprietari delle fantastiche autovetture statunitensi. Sponsor dell’evento 2 nomi d’eccezione: Francesco Mazzariol con il suo Birrificio Trevigiano e Marco Tombacco, titolare della Tenuta S. Giorgio. Nel corso della mattinata offriranno i loro pregiati prodotti al pubblico presente.