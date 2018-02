Thankus The Edge live @Mattorosso

L’extravaganza dei Tankus the Henge arriva da Londra con una carica inaspettata di funk, rock’n’roll e punk gitano. Con il loro carismatico frontman Jaz Delorean, (un personaggio che potrebbe essere uscito tranquillamente da un film di Terry Gilliam) i Tankus The Henge si sono lanciati con la forza di una band posseduta dalla musica. Con più di 1.000 concerti il loro live è diventato uno show incredibile che conduce tutto e tutti in un’estasi di pura felicità e ballo.