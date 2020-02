The Cleopatras portano il loro garage punk rock allo Spazio Mavv

Camilla, Alice, Marla e Vanessa calcano le scene del rock’n'roll in Italia e in Europa dal 1998, tanto da essere spesso definite "gruppo di punta della scena garage punk al femminile in Italia".

Nell’arco di due decadi hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Il loro ultimo EP “Onigiri Head”è uscito il 30 Agosto 2019. Si tratta di un’edizione limitata in vinile colorato, sempre targata Ammonia Records. La cifra stilistica della band (garage rock con un po’ di punkrock e di powerpop) si arricchisce delle tastiere della nuova frontgirl Vanessa. Il sound della band è influenzato da garage, punk-rock, surf e power-pop (Ramones, The Cramps, Blondie, New York Dolls, Link Wray ecc,..) ed si ispirara a innumerevoli band e artiste femminili (Joan Jett, Bikini Kill, The Bangles, The Trashwomen, girl groups di epoca 50s-60s ecc..). Un mix irriverente e frizzante di garage 60s, punk rock e rock'n'roll, Rough&Girlie style.

