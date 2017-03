Voci in viaggio presenta “The lost way”, lettura animata itinerante per famiglie

L'associazione coneglianese VOCI IN VIAGGIO propone per sabato 25 marzo dalle ore 16:30 "The lost way" ovvero "Il mistero nel folto del bosco" un racconto animato itinerante per grandi e piccini nella chiesetta di Sant'Orsola, presso il piazzale del Castello di Conegliano. Giulia e Bertilla la nitrilla accompagneranno il pubblico attraverso un percorso dove si incontreranno dei personaggi fantastici i cui indizi ci aiuteranno a svelare il mistero che si nasconde nel folto del bosco e che, come un incantesimo, ha stregato tutto il villaggio. L'associazione Voci in Viaggio è una realtà che unisce il carattere culturale a un impegno sociale. Si tratta di un gruppo con la passione per il teatro e la narrazione, attivo in diversi contesti, che propone letture e spettacoli più elaborati che di volta in volta approfondiscono tematiche diverse. Con il patrocinio e il contributo della Citta' di Conegliano. INGRESSO LIBERO THE LOST WAY - Il mistero nel folto del bosco Sabato 25 marzo 2017 ore 16:30 Chiesetta Sant'Orsola - Piazzale Castello - Conegliano (TV) Per info: 338/4149485 Mail: voci.inviaggio@gmail.com www.vociinviaggio.blogspot.com https://www.youtube.com/user/missdancingful