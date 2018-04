The Matt Project in concerto al Corner Live

Sabato 7 aprile al Corner Live dell’Inverness Pub id Mareno di Piave (TV) arriva il funk, soul, R&b di The Matt Project. “The Matt Project”, nato da un’idea di Matteo Breoni e Carlo Poddighe, è una realtà consolidata del panorama soul, funk e rock europeo. Da circa tre anni il duo diventa un trio con il supporto del polistrumentista-cantante Jury Magliolo (terzo a Xfactor 2009, ha aperto concerti per Jamiroquai, Alicia Keys e molti altri). Il progetto, conosciuto anche a livello internazionale, con svariati live all'attivo in tutta Europa e a New York nel leggendario club "The Bitter End", vanta altresì collaborazioni del calibro di Steve Greenwell (produttore di Joss Stone), Renee Neufville (RH Factor) Will Lee (CBS Orchestra), Frank McComb e altri.

Due dischi autoprodotti in studio a New York con la supervisione di Steve Greenwell e un disco live registrato al Bitter End. Pubblicato ad agosto 2017 il nuovo album in studio intitolato "Silver Linings”. Recenti anche due importanti concerti europei presso il Mojo Blues Club di Copenhagen e il leggendario Pizza Express nel quartiere di Soho a Londra. Lo show propone due ore di brani originali e covers riarrangiate, dove energia e feeling sono le principali caratteristiche.



CARLO PODDIGHE chitarra, basso, voce

MATTEO BREONI batteria, voce

JURY MAGLIOLO piano, basso, voce

