The new sunday, la nuova domenica di Asolo

Domenica 21 Ottobre 2018



inaugura La Nuova Realtá Domenicale di Asolo ( Treviso )



Selezioni sonore di LORENZOSPEED* from AMORE Radio Show 750 in tour / RadioGamma5.it



In collaborazione con Oscar e tutto lo staff dell’Asolo Vegas



Vi aspettiamo per brindare insieme a questa nuova realtà, Domenica 21 Ottobre 2018 @ Asolo Vegas, viale Enrico Fermi 55/2 ad Asolo ( Treviso ) con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i e divertimento fino all’alba del Lunedí.



Il locale é dotato di ampio parcheggio e si trova di fronte/di fianco alla discoteca Momá