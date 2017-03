The Panicles Live - Presentazione EP

Il 3 marzo esce “IL MONDO TACE” (Nimiq Records), il nuovo ep della band THE PANICLES. Anticipato da “Questa Notte Dormirò” e “Filo Rosso”, l’ep contiene inoltre il singolo omonimo in radio dal 20 febbraio. La canzone è già stata apprezzata durante le selezioni di Sanremo Giovani per la 67° edizione del Festival di Sanremo, dove è rientrata tra le 60 finaliste. Ecco cosa raccontano i The Panicles in merito a questa nuova uscita: «Sei brani. Non uno più, non uno meno. Tutti legati alle esperienze che prima uno poi l’altro abbiamo vissuto e condiviso negli ultimi mesi. Infatti, tutti i brani sono nati nell’inverno a cavallo tra il 2015 e il 2016 eccetto “Un Segno”, brano scritto da Mik nel 2011. Abbiamo voluto entrare in studio al più presto, con le idee sviluppate durante i mesi trascorsi in sala prove, si sa che per chi ha provato l’emozione di sentire impresso su un disco qualcosa di interamente uscito dalle proprie mani e dal proprio cuore sa che poi il risultato diventa una specie di droga. In studio con noi il fedele fonico Alberto Gaffuri, rientrato appositamente dalla California, da sempre al nostro fianco, e il produttore Sandro Franchin».



Open Act dei Deep Purple nel 2013, protagonisti nel 2015 di Just Discovered per Mtv New Generation, tra le prime 12 band alle Auditions di X Factor 9, vincitori del Supernova Music Festival e finalisti del Festivalshow 2015. Tra i vari eventi di rilievo, ospiti nell’estate 2016 anche del Bastianich Music Festival (terza edizione dell’evento benefico organizzato dal personaggio televisivo Joe Bastianich) e del 95mo Raduno Internazionale Moto Guzzi presso la sede storica di Mandello del Lario . Il progetto The Panicles nasce nella provincia di Venezia. La band porta il suo rock’n’roll scarno e passionale in giro per Danimarca, Slovenia, Inghilterra e suona come suppoter per i concerti di Verdena, Ministri, Motel Connection, Giardini di Mirò, Sasha Torrisi (Timoria), The Jains, Bandabardò. Dopo alcuni cambi di line-up la formazione è attualmente composta da: Manuel “Mavel” Smaniotto alla batteria, Enrico “Lerry” Geromin al basso e Michele “Mik” Stefanuto, voce e chitarra. Nel 2011 il loro sogno cresce con una mini tournèe in Inghilterra, e proprio in quella occasione incontrano il produttore italiano Roberto Tini. Roberto s’innamora del loro sound e intraprende con i The Panicles un cammino che riporterà il gruppo a Londra, per la registrazione del primo EP ufficiale presso gli Abbey Road Studios. Alla fine del 2012 i ragazzi firmano per EMI Italia e il 4 giugno dell’anno seguente pubblicano il loro primo EP ufficiale “L’alba è l’ora migliore per tornare” con Virgin Records, distribuito da Universal (che esordisce tra i primi 100 dischi venduti in Italia, all’82mo posto delle classifiche FIMI). Nell’estate 2013 i ragazzi vincono il contest Virgin Radio/Regione Friuli Venezia Giulia, aggiudicandosi l’apertura alla storica Band hard rock Deep Purple. Virgin Radio mette in rotazione 3 dei 6 brani contenuti nel loro EP e Dj Ringo li ospita per una puntata del suo Revolver. A gennaio 2015 vengono selezionati come Artisti della Settimana di Mtv New Generation con il video del primo singolo “Simplicity”, in rotazione poi sul canale del digitale terrestre di Mtv. noltre i The Panicles si qualificano tra le prime 12 band alle Auditions di X Factor 9, la trasmissione in onda su Sky. Grazie alla vittoria del Supernova Music Festival a marzo 2016 si aggiudicano la possibilità di suonare in due live club a Londra. Il 7 giugno 2016 esce “Questa notte dormirò”, seguito il 18 ottobre da “Filo rosso”, due nuovi singoli in lingua italiana firmati Nimiq Records. “Il Mondo tace” permette alla band di arrivare nella rosa dei sessanta finalisti di “Sanremo Giovani 2017”, lo stesso brano è in rotazione radiofonica dal 20 febbraio 2017 anticipando così l’uscita dell’ep omonimo fissata per il 3 marzo.