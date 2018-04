The Professionals Blues Band live @Corner Live

Sabato 21 aprile al Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave un gradito ritorno: The Professionals. Sulle scene della musica live da più di vent'anni. L'attuale formazione, nata nel 2011, rimane profondamente legata alla musica blues, "la musica che ti prende come un fuoco che cresce", e si ispira ad artisti come Koko Taylor, Susan Tedeschi, Bonnie Raitt.

La band riesce ad accattivarsi il pubblico (anche i non amanti del genere) grazie alla proposta di un mix di brani rock-blues trascinanti e coinvolgenti.



The Professionals sono:

Gigliola Aliberti - voce e percussioni

Umberto Baggiani - armonica, chitarra, percussioni, voce

Marcello Cosentino - batteria e voce

Fabio Furlan - basso

Roberto Cosentino - tastiere e voce

Davide Perini - chitarra e voce

