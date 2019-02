I the Smoothers al Re della cantina a Crocetta del Montello

Il duo artistico The Smoothers si esibirà venerdì 15 febbraio dalle ore 21 fino a mezzanotte alla birreria “Il Re della Cantina” a Crocetta del Montello. Il gruppo è formato da: Silvia Bolzonello alla voce e Luciano Piva al sax e propone un repertorio di brani famosi rivisitati su basi in chiave smooth jazz, con interpretazioni che risultano piacevoli ed inaspettate. Un sound piacevole ed insolito che vi accompagnerà per la cena e per un dopo cena in un locale che offre cucina e birre di qualità, dove si mangia e si beve bene. Per una serata di musica dal vivo i The Smoothers vi aspettano al Re della Cantina in via Belvedere n. 20 a Crocetta del Montello. Per prenotare il vostro tavolo chiamare il numero 0423 1857375.