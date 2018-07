The Sonics live @New Age Club

THE SONICS

+ DIPLOMATICS



19 ottobre 2018

NEW AGE CLUB | RONCADE (TV)

Ingresso in cassa 25,00€

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Prevendite: http://bit.ly/thesonics18tv-t1



////////////////////////////////////////////



I leggendari The Sonics sono pronti a tornare in Italia per due date in autunno. La band suonerà giovedì 18 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e venerdì 19 ottobre al New Age Club di Roncade (TV), per due veri e propri appuntamenti con la storia della musica rock.



Fin dagli albori del garage rock, i The Sonics hanno dettato il passo e lo stile per tutte le band venute dopo di loro. La band trae le sue origini a Tacoma nel salotto di Larry ed Andy Parypa, la cui madre incoraggiava i figli nelle loro sperimentazioni musicali essendo lei stessa una chitarrista. I due fratelli, rispettivamente chitarra (e voce) e basso, trovano un batterista in Bob Bennett, un organista e pianista in Jerry Roslie e un saxofonista in Rob Lind nel 1963, e con la nuova formazione si può considerare ufficialmente lanciata l'esperienza dei The Sonics.



Nel 1964 Etiquette Records mette sotto contratto la band e pubblica la canzone The Witch, che diventa rapidamente uno dei brani più gettonati nelle stazioni radio underground, suscitando ben presto l'interesse delle principali emittenti e del crescente pubblico del rock. Nel giro di sei mesi i The Sonics diventano la nuova sensazione della musica rock, un must-see per ogni fan del genere. Here Are The Sonics, il loro album di debutto, esce nel 1965 ricevendo un'ondata di approvazioni e di critiche entusiastiche.



Boom, il secondo album pubblicato nel 1966, è l'ultimo con Etiquette, e consacra definitivamente la band come una delle più amate, oltre che delle più influenti, band della scena rock americana degli anni '60. Il continuo successo porta i The Sonics a firmare un contratto con Jerden Records, ma con la nuova etichetta il gruppo pubblica solamente il disco Introducing The Sonics (1967) prima di decidere di lasciare le scene.



L'eredità musicale della band non viene però dimenticata; anzi, la popolarità del gruppo non fa che crescere con il tempo, fino al punto di rendere i The Sonics una vera leggenda del rock, ispirando generazioni di band fin dagli anni '60 ai giorni nostri. A testimonianza dello status leggendario acquisito dal gruppo, quando la band decide di riunirsi nel 2007 i due concerti che segnano il ritorno sul palco fanno registrare ben presto il tutto esaurito.



La reunion dei The Sonics fa il giro del mondo, con promoter, giornalisti e festival di tutto il mondo che fanno a gara per accaparrarsi una data della band. Il gruppo suona in svariati festival e venue in Inghilterra, Spagna, Belgio, Svezia e Norvegia, oltre a importanti date negli USA tra cui il SXSW. L'attuale formazione dei The Sonics vede Rob Lind (sax, arpa e voce), Freddie Dennis (basso e voce), Dusty Watson (batteria), Jake Lords (tastiere) ed Evan Foster (chitarra).



Di seguito i dettagli della data:



THE SONICS

+ DIPLOMATICS



19 ottobre 2018

NEW AGE CLUB | RONCADE (TV)

Ingresso in cassa 25,00€

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Prevendite: http://bit.ly/thesonics18tv-t1