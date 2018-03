Tthe Twinkles live @ Home Rock Bar

Gli storici punkers trevigiani capitanati dall'attivissimo Nick Mess e capaci di portare in tutto il Nord Italia e in Europa il puro sound punk di marca settantasettina, tornano in scena con un concerto-evento allo storico locale del capoluogo per presentare il nuovo album "We Come Along" in uscita a maggio.



10 brani nel classico stile della band, puro punk 77 ricco di melodie e cori sensazionali che fanno tornare in mente band come Boys, Ramones, Undertones, Vibrators, Cock Sparrer, Skids, 999. 10 anthem che restano impressi nella mente racchiusi nel filone del singolo “We Come Along” e nel suo importantissimo messaggio: “Spazio e possibilità di suonare a chi crea musica propria”.



Non è un caso che anche l’album abbia lo stesso titolo “We Come Along”, proprio per rendere forte e chiaro ciò che la band sta portando avanti. Ora non vi resta altro che alzare il volume e scatenarvi con l’irresistibile suond dei The Twinkles!

