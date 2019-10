Think Food, Make Farm: Campagna Amica in città

Il Programma:

SABATO 12 OTTOBRE

Piazza Borsa Ore 21:00

Concerto Los Massadores #Cooldiretti

SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE

Piazza Giustinian Recanati dalle 10 alle 19

Mercato di Campagna Amica:

La varietà di prodotti a km 0 che cercate è tutta qui!

Le aziende agricole locali saranno a vostra disposizione per una spesa che soddisfa tutti i palati.

Fattorie Didattiche:

Accarezzare gli animali della fattoria, scoprire come si fa il formaggio, ammirare gli intagliatori all’opera, guidare un minitrattore e molto altro… il mondo contadino arriva in città.

Cooking Show e degustazioni

Gli AgriChef di Terranostra - Campagna Amica Treviso propongono le loro ricette a Km zero (orari 10.30, 11.30, 16.30, 17.30)

Intrattenimento per bambini con “1,2,3… Ludobus”

Una ludoteca viaggiante che stimola la creatività e la capacità di giocare dei bambini di tutte le età; con giochi e attrezzature, colori, musica e ogni sorta di materiale e idee per costruire e inventare.



DOMENICA 13 OTTOBRE

PIC_NIC IN RIVIERA

Giardini di Sant’Andrea ore 12:30

Acquista un’agribag al mercato coperto di Piazza Giustinian Recanati al costo di 5 euro (panini, acqua, frutta e dolce) e goditi la domenica in riva al Sile. E per la gioia di tutti i bambini, ci saranno anche gli animatori di LILT-Giocare in Corsia.

Fiume Sile (Ponte Dante – Ponte Università) ore 15.30

Sida sulle acque del Sile in una gara di canottaggio stile british tra equipaggi del mondo agricolo.

5) – 6) Sabato 12 e domenica 13 ottobre l’universo Coldiretti protagonista nel centro storico di Treviso: Fattorie Didattiche, degustazioni, promozione dei prodotti Campagna Amica e intrattenimento per tutta la famiglia.