"Dancewithus" a Mogliano Veneto arrivano i ballerini della compagnia telefonica TIM

MOGLIANO VENETO Sabato 10 giugno nella piazzetta di Via Marconi a Mogliano Veneto i ballerini TIM daranno il benvenuto alla bella stagione con lo spettacolo Tim Show #DANCEWITHUS, una serata all'insegna della musica e del divertimento.

Dalle ore 18.00 presso l'esclusiva location di Beccofino in Cucina di Mogliano, aperitivo e free buffet per tutti con la musica del DJ Tommaso Messina e i ballerini di Studio25 Dance Agency. In più per tutti coloro che vorranno cimentarsi in pista con i ballerini, gadget e sorprese marchiate TIM. In occasione dell'evento inoltre sarà attivata l'esclusiva promozione FIBRA LIMITED EDITION, sottoscrivibile presso il negozio TIM in Via Marconi, 9. Per maggiori informazioni potete seguire in questi giorni gli aggiornamenti nella pagina Facebook dell'evento #DanceWithUs.