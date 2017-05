In piazza ad Oderzo arrivano i ballerini di TIM. Sabato 27 maggio in Piazza Castello ad Oderzo i ballerini TIM daranno il benvenuto alla bella stagione con lo spettacolo Tim Show #DANCEWITHUS, una serata all'insegna della musica e del divertimento. Dalle ore 18.00 presso l'esclusiva location del Caffè Commercio di Oderzo, aperitivo e free buffet per tutti con la musica del DJ Alessio Santoro e i ballerini di Studio25 Dance Agency. In più per tutti coloro che vorranno cimentarsi in pista con i ballerini, gadget e sorprese marchiate TIM. In occasione dell'evento inoltre sarà attivata l'esclusiva promozione FIBRA LIMITED EDITION, sottoscrivibile presso il negozio TIM in Piazza Castello, 5. Per maggiori informazioni segui gli aggiornamenti nella pagina Facebook dell'evento #DanceWithUs o visita il sito www.csswebshop.com