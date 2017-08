Tiramisù Day 2017

Di seguito lo svolgimento della giornata

-> dalle 9.00 alle 19.30 nelle piazze San Vito, Duomo, Isola Pescheria e Palazzo dei 300 si terrà la vendita porzioni di tiramisù per raccolta fondi, in concomitanza si svolgerà una gara di tiramisù amatoriali con selezione per le finali che si terranno nel pomeriggio.

-> dalle 13.30, sempre nelle stesse piazze, laboratorio per bambini sul tiramisù a cura delle Lady chef di Assocuochi Treviso. -> nel pomeriggio in piazza ancillotto dibattito culturale sul tiramisù a cura della Fondazione Maffioli e Beccherie

-> in piazza Duomo verrà inoltre allestito il palco principale dove: al mattino si svolgerà un concorso con le scuole alberghiere del trevigiano (Maffioli Di Castelfranco, Alberini di Villorba, Berton di Valdobbiadene e Beltrame di Vittorio veneto), in cui ragazzi dovranno rivisitare la ricetta del tiramisù, le premiazioni si svolgeranno verso le 12. Nel pomeriggio ci saranno dei coocking show con tema in comune naturalmente il nostro dolce e le materie prime con cui è fatto (ci saranno un casaro che ci mostrerà come si fa il mascarpone, una torrefazione e alcuni maestri pasticceri). Il tutto terminerà verso le ore 20.