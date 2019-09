Tiramisù Day Treviso

Anche quest’anno Assocuochi Treviso ha tutta la volontà di riempire le piazze con il dolce più buono del mondo. Domenica 6 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 numerose piazze della città natale del Tiramisù saranno animate da degustazioni, illustri show cooking, sfide tra preparazioni casalinghe, concorsi tra gli istituti professionali alberghieri, laboratori di pasticceria per bambini e corner cultura. Per l’evento verranno preparate oltre 11000 porzioni di tiramisù, 5000 calici di Prosecco DOCG di Val d’Oca, coinvolti decine di studenti di 6 istituti professionali, oltre 30 partner, più di 300 volontari di Assocuochi, Telethon e Idee & Sapori. Il solo evento sulla pagina facebook ufficiale di Assocuochi Treviso ha raggiunto oltre 35.000 persone.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 col Concorso Scuole Tiramisù Gourmet in Piazza dei Signori dove studenti di 6 scuole alberghiere di eccellenza del Veneto si sfideranno nella produzione di un tiramisù elaborato, dedicato all’alta ristorazione, oltre che nel servizio di sala in abbinamento. Si chiuderà con la premiazione da parte di Pastry Chef Di Carlo. In contemporanea si terrà anche il Tiramisù Challenge, una gara di tiramisù casalingo, valutato da una giuria d’eccellenza formata da membri di Assocuochi. Alle 10.00 partirà PasseggiAMO da piazzale Burchiellati, una passeggiata organizzata da Telethon Treviso, nel centro storico della città. Nel pomeriggio si alterneranno nelle diverse piazze coinvolte dall’evento, show cooking con illustri ospiti, tra i quali Pastry Chef Biasetto, dibattiti culturali, animazioni, cabaret e laboratori di pasticceria per bambini, fin dal mattino.

Presentatrice della giornata sarà Anna Maria Pellegrino, blogger e cuoca del programma televisivo Geo, Tiziano Taffarello invece, fondatore dell’Accademia del Tiramisù di Treviso, sarà il moderatore del dibattito culturale in Ca’ dei Carraresi. "Un ringraziamento fondamentale va a tutte le aziende, associazioni sponsor e volontari che col loro immenso sostegno permettono l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento, che ricordiamo è finalizzato alla raccolta fondi da destinare a Telethon Treviso. Una manifestazione a tutto tondo che nella magnifica cornice della città di Treviso prenderà per la gola, e non solo, diverse età di pubblico dai bambini agli adulti".