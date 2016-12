Una serata del rock più puro in compagnia di un guitar hero d’eccezione: Tolo Marton al Corner Live

Giovedì 29 dicembre alle ore 22:00 al Corner Live dell'Inverness Pub di Mareno di Piave arriva il "My cup of music… tour" del più grande chitarrista hendrixiano Tolo Marton. My cup of music è l'ultimo lavoro di Tolo Marton, realizzato in un anno e mezzo, contiene 18 brani, quasi tutti strumentali, di cui una sola cover. I brani sono divisi in tre sezioni: Fantasy Cup, Sentimental Cup, Misterious Cup. "My Cup of music parla al cuore di ognuno, è alla portata di tutti, sincero, arioso, leggero, vero; potenti le sinestesie che fa nascere " (Dani Zara) "My cup of Music è un album evocativo. E' una perla. Sono sicuro che appena ascolterete qualche canzone avrete dei richiami di immagini, di strade, percorsi, paesaggi, orizzonti e che vi costruirete un vostro film in cui sarete sicuramente registi e i protagonisti potete sceglierli voi. Ogni tanto inaspettatamente compaiono delle perle e vanno colte. " (Ivano Bosello) Chitarrista compositore trevigiano, Tolo Marton porta avanti una lunghissima carriera nell'ambito della musica di ispirazione anglo-americana. " Non posso fare a meno di pensare che se c'è un chitarrista in Italia che meriti l'appellativo di Guitar Hero, questo chitarrista si chiama Tolo Marton" (detto dal critico americano Tom Branson ). "Tolo per l'Italia è un patrimonio nazionale!" (detto da Roger Glover, bassista dei Deep Purple) "Chitarrista fenomenale!" (Bobby Whitlock, tastierista e compositore dei leggendari Derek and the Dominos) "il più intelligente e dotato chitarrista rock che l'Italia abbia mai avuto" (Paolo Vites, Jam 1999). "Dopo averlo sentito suonare, sono tornata a vederlo ogni volta che potevo"(Sharon Jones, Austin Arena Magazine,Texas, aprile 1995). Per la sua composizione Alpine Valley e l'interpretazione di Red house, è stato premiato nel '98 in America dal padre di Jimi Hendrix, il più grande genio della chitarra elettrica mai esistito. E' stato richiesto per suonare con Jack Bruce e Ginger Baker, due dei tre leggendari componenti dei Cream. Nel marzo 2002 inizia la collaborazione con il leggendario batterista dei Deep Purple Ian Paice ed il tastierista, sempre dei Deep Purple, Don Airey. La sua particolarissima versione di "All along the watchtower" è stata scelta per essere inclusa in una compilation di artisti internazionali curata dalla BMG di brani di Bob Dylan, uscita nel 2003. Nel 2009 esce il doppio CD "REPRINTS", ovvero le ristampe dei primi 3 vinili di Tolo Nell'autunno 2010 Marton si ricongiunge per attività concertistica con Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca (ex-componenti storici delle Orme, gruppo Prog con cui aveva inciso l'Album "Smogmagica" a Los Angeles nel '75), per una breve reunion che li vede suonare al ProgExhibition a Roma . Nel 2012 Tolo inizia una collaborazione anche con Roger Glover, il grande bassista dei Deep Purple, con il quale suona in concerto in teatro a Mestre, con grandissimo successo. Nella primavera del 2015 Tolo torna a Austin (Texas) per un nuovo tour. Durante la sua permanenza viene invitato a suonare e registrare con Bobby Whitlock, il tastierista e compositore dei leggendari Derek and the Dominos, di cui facevano parte Eric Clapton e Duan Almann . Il genere musicale di Marton si potrebbe definire Classic Rock, quella musica che verso la fine degli anni 60 rivoluzionò la scena musicale, e che continua ad essere apprezzata e suonata anche dalle nuove generazioni di musicisti. Ma il repertorio si basa su brani originali, dove si rincorrono linguaggi rock, blues, country, psichedelia, melodia e silenzi. [Info e prenotazioni: 0438 30070 ]