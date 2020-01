Tolo Marton live al Bosketto

“Tolo per l’Italia è un patrimonio nazionale!” lo ha detto Roger Glover, bassista dei Deep Purple e per noi è sempre un onore ospitare questo grandissimo artista sul palco del Bosketto! Venerdì 24 Gennaio non perdete il live di Tolo Marton che si esibirà accompagnato da Andrea De Marchi alla batteria e Sandro Cocco Marinoni al basso.



Ingresso libero, consigliata la prenotazione per chi viene a cena 0422-582180.

Il Bosketto è in centro a Treviso in Viale Fratelli Bandiera,8 a due passi dal ParkDalNegro

Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2,5 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.



Ecco alcune recensioni su Tolo Marton:



“Non posso fare a meno di pensare che se c’è un chitarrista in Italia che meriti l’appellativo di Guitar Hero, questo chitarrista si chiama Tolo Marton” (detto dal critico americano Tom Branson http://www.bluesrockers.ws/tolomarton.html ).



“Chitarrista fenomenale!” (Bobby Whitlock,tastierista e compositore dei leggendari Derek and the Dominos)



"il più intelligente e dotato chitarrista rock che l'Italia abbia mai avuto” (Paolo Vites, Jam 1999).



"Dopo averlo sentito suonare, sono tornata a vederlo ogni volta che potevo"(Sharon Jones, Austin Arena Magazine,Texas, aprile 1995).



"Nel corso del tempo tutta la musica che Tolo ha incontrato s’è organizzata in un linguaggio personale, fuori da ogni catalogazione. Non c’è rock, jazz, blues, non c’è il Jimi Hendrix Award. C’è Tolo Marton che ha dominato tutti gli stili che ha ascoltato fino a costruirne uno proprio. Ancora una volta la definizione di chitarrista virtuoso, per cui Tolo è conosciuto davvero dappertutto, sfuma progressivamente verso una diffusa considerazione di musicista a tuttotondo, ottenuta dal percorrere molte vie musicali, atte ad ottenere una propria visione del mondo e delle sei corde” (Giorgia Garofalo, 2015)