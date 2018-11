Toni Capuozzo ospite del Movimento Cinque Stelle parla di immigrazione

L'incoerenza di questa Unione Europea sta tutta nella difficoltà di far rispettare agli Stati membri il principio di equa ripartizione delle responsabilità e nel non garantire vie legali di accesso come alternativa valida al contrasto del traffico di esseri umani. Questo è il momento inoltre di ripensare una legislazione più aderente alla realtà che sostenga le autorità locali e le regioni situate ai confini esterni dell'Europa.

Lo squilibrio degli oneri in capo a sette, otto Stati membri ricade inevitabilmente sulle spalle delle autorità locali, in prima linea nell'affrontare le sfide del primo soccorso, le sfide dell'accoglienza, una fase cruciale e di grande responsabilità se si pensa ai soggetti più vulnerabili, come i minori non accompagnati per i quali i sindaci sono diretti responsabili. Da qui parte l'esigenza di riforma dei due regolamenti pilastri del Sistema Comune d'Asilo: il Regolamento di Dublino e il Regolamento Procedure. Nonostante quanto previsto dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a livello comunitario non vi è alcuna solidarietà tra gli Stati membri. Una mancanza che si palesa non solo nella gestione dei flussi migratori ma, anche e soprattutto, nella volontà di accogliere i migranti e i richiedenti asilo. Di questo tema assai complesso e “spinoso” si discuterà nella serata informativa “Immigrazione: Italia, imbuto d’Europa?”, organizzata dalconsigliere comunale di Treviso Domenico Losappio, che si terrà sabato 24 novembre alle ore 21 presso l'hotel Ca’ del Galletto a Treviso, con ospiti il giornalista e scrittore Toni Capuozzo e l’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle Laura Ferrara.