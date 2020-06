"Tornare a giocare": due pomeriggi di animazione e laboratori per bambini

L’emergenza sanitaria ha sospeso per un lungo periodo tutte le attività aggregative, creando isolamento tra famiglie e togliendo opportunità anche evolutive. Per supportare e tenere una relazione con le mamme e bambini in questo periodo di lontananza, il progetto Kepler 5-14, selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sperimenta dei momenti di animazione nei quartieri di Treviso.

Giovedì 25 giugno e mercoledì 1 luglio 2020 i bambini dai 6 ai 10 anni si ritroveranno a San Liberale, all’aperto nel giardino della Scuola Primaria Collodi, per "Tornare a giocare". È questo il tema dell’iniziativa gratuita proposta da "La Esse", con tre attività: Giochiamo, laboratorio ludico espressivo, uno spazio dedicato ai giochi in legno e le letture animate. Le attività sono realizzate grazie alla collaborazione del Comune di Treviso e di alcune realtà del territorio, l’Istituto Comprensivo Coletti, l’associazione San Paolo, I Care-Ludobus, la cooperativa sociale Solidarietà, Noi di San Paolo, Auser provinciale.

Il progetto vuole dare un segnale di presa in carico del vissuto dei bambini, attraverso un'alleanza educativa con il territorio, con le istituzioni, le associazioni, le famiglie e la cittadinanza. L’iniziativa vuole ricreare le condizioni per poter tornare a socializzare, rispettando le regole di attenzione, in uno spazio conosciuto come il proprio quartiere. Trovarsi in cerchio, disegnare, leggere insieme, collaborare alla costruzione di un gioco o partecipare alle attività in piccole squadre, sono opportunità per sentirsi ancora parte di un gruppo.

Ogni partecipante potrà scegliere uno dei tre percorsi, con due turni della durata di un’ora, alle ore 16 e alle ore 17, per permettere il lavoro a piccoli gruppi con il coordinamento degli educatori. L’iniziativa prevede anche uno spazio di confronto dedicato ai genitori che, durante i laboratori, potranno incontrarsi e trovare supporto reciproco; sarà presente anche lo Spazio Famiglia Treviso per presentare il servizio e spiegare in che modo può essere utile ai genitori. La partecipazione è gratuita su iscrizione, vanno indicate la giornata e gli orari scelti e l’attività a cui si vuole partecipare. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati.

Informazioni e iscrizioni: Francesca Agnolin, La Esse, Tel. 3401015688 - fagnolin@laesse.org