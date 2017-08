4° Torneo Di Calcio Saponato - Bibano

Anche quest'anno siamo pronti per la 4° edizione del TORNEO DI CALCIO SAPONATO a Bibano di Godega di S.U. Il Torneo si svolgerà da Lunedì 21 a Mercoledì 30 Agosto.Nel Torneo si affronteranno 32 squadre ognuna composta da un minimo di 5 giocatori a un massimo di 8 giocatori, in un campo tradizionale a porte piccole dunque senza portiere.



Il costo di iscrizione è di 120 euro a squadra e le iscrizioni TERMINERANNO il 16 Agosto. I sorteggi si svolgeranno il 17 Agosto presso L'Antica Hosteria ai Nobili di Bibano in Piazza Borgo Nobili n°3 alle ore 21. Durante le partite il torneo continuerà anche fuori dal campo dove le squadre lotteranno per la conquista della COPPA CHIOSCO presso il nostro stand fornito di BIRRE e PANINI, il tutto accompagnato da buona musica. Ci saranno ricchi premi per le migliori squadre, i vincitori della coppa chiosco e un premio di consolazione per tutte le squadre partecipanti.



Per info e iscrizioni al torneo:

Marco 3402981810

Paolo 3485512041