Torna a grande richiesta l’evento dell’estate a Santa Maria del Sile!



5° TORNEO DI CALCIO SAPONATO



► DOMENICA 26 AGOSTO 2018 ◄



dalle ore 9:00 fino a sera



Presso campo sportivo dietro la chiesa di Santa Maria del Sile, via Redipuglia 23 B (TV)



• Si gioca in 5 contro 5 con obbligo di una ragazza in campo

• Età minima per partecipare: 16 anni

• Iscrizione: 10€ a giocatore, compreso panino e bibita



▶ Chiosco della birra, mojito, spritz e bibite fresche

▶ Stand con panini e patatine fritte

▶ Dj set tutto il giorno



VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!



INFO E ISCRIZIONI:

Damiano 3332801512

Andrea 3286588109



#vieniconNOI #NOIdisantamaria #sostieniiltuoquartiere



Evento promozionale del Circolo NOI San Martino