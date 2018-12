4° Torneo di Natale di dama italiana under 14

Domenica 9 dicembre 2018 ore 14,30

Presso oratorio (fianco chiesa) via Paris Bordon 2 Biancade di Roncade (TV)

Si svolgerà Il 4° Torneo di dama italiana under14 (di propaganda) organizzato dalla Federazione Italiana Dama.

Aperto a tutti i principianti (non tesserati) per bambini/ragazzi

dai 7 ai 14 anni con ISCRIZIONE GRATUITA.

Premi: Coppa al 1° Classificato di ogni classe 3^ elem., 4^ elem., 5^ elem.

Coppa al 1° Class. delle medie con medaglia di partecipazione per tutti gli altri.

Per ulteriori informazioni: ASD “DAMASPORT RONCADE” 3485545948 - oppure: lorisscaggiante@libero.it