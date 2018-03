3^ edizione del Torneo Piero Dotto - 4^ tappa Super Challenge Under 14

Domenica 11 Marzo presso il centro sportivo de “La Ghirada” si disputerà la terza edizione del Torneo che il Benetton Rugby ha voluto intitolare a Piermassimiliano Dotto, l’indimenticato estremo trevigiano scomparso a soli 42 anni. La competizione varrà la 4° Tappa del Super Challenge, un evento mirato a contenere in un unico format i tornei Under 14 promossi dalle 5 società fondatrici, ovvero: Gispi Rugby Prato, Capitolina Rugby, Mogliano Rugby, Petrarca Rugby e Rugby Colorno con l’intento di condividere i valori trasmessi dal rugby, grazie al confronto tra realtà diverse aventi in comune la stessa mission ossia alzare il livello tecnico ed agonistico dell’Under 14 come tappa di preparazione all’Under 16, creare un momento di verifica nazionale di elevata qualità ed infine organizzare un circuito di tornei, il Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” in quest’ottica ne è l’emblema, in cui l’obiettivo primario è quello di estendere la partecipazione al maggior numero di squadre possibile.

Di seguito il programma della giornata:

PROGRAMMA 4° TAPPA SUPER CHALLENGE “3° TORNEO PIERO DOTTO”

ORE 08.30 RITROVO SOCIETA’ E RITIRO MATERIALE IN SEGRETERIA

ORE 08.45 BREVE RIUNIONE CON I RESPONSABILI SOCIETA’

ORE 09.30 INIZIO GIRONI DI QUALIFICAZIONE

ORE 11.30 APERTURA MENSA PER IL PRANZO

ORE 11.45 TERMINE GIRONI QUALIFICAZIONE

ORE 13.15 INIZIO SEMIFINALI

ORE 14.00 INIZIO FINALI

ORE 15.25 FINALE 1° e 2° POSTO

ORE 16.00 PREMIAZIONI E SALUTI FINALI