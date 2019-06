Toro Nagashi 2019: ai Buranelli il lancio delle lanterne giapponesi

Affida i tuoi desideri alle stelle! Torna il lancio delle lanterne dal Canale dei Buranelli, un evento speciale e meravigliosamente suggestivo. Quest’anno abbiamo deciso di affidare la realizzazione delle lanterne a Marco Bottino, in arte L’Apprendista, un artigiano di Genova che ormai da anni collabora con il Nipponbashi Matsuri. Le sue lanterne sono totalmente fatte a mano, in materiale biodegradabile e compostabile, così come le candele. In questo modo possiamo assicurarvi un prodotto unico, ecosostenibile e soprattutto meravigliosamente creato ad arte!

Come funziona la prenotazione delle lanterne?

Il contributo richiesto è pari a 7,00€ a lanterna, per un numero massimo pari a 100. Chi desidera, può acquistare la lanterna unitamente alla tessera associativa, a soli 15,00€ invece che 17,00€, assicurandosi anche degli sconti ai workshop del Matsuri. Nel caso in cui ci fossero lanterne invendute, queste verranno messe a disposizione del pubblico direttamente all'Info Point del Nipponbashi Matsuri, sabato 29 e domenica 30 giugno. Il contributo serve a coprire i costi delle lanterne e dell’organizzazione del Matsuri: più lanterne, più sarà bello il Toro Nagashi e più il programma 2019 sarà pieno di novità! Come ogni anno, avrai inoltre la possibilità di personalizzare la tua lanterna scrivendoci un desiderio o un messaggio, per lasciarlo scorrere nell’acqua così che possa essere letto dalle stelle!